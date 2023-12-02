Исказившая слова Лаврова журналистка несколько лет работала в Москве

Журналистка Deutsche Welle (DW, признано в РФ СМИ-иноагентом) Александра фон Намен в течение пяти лет работала в Москве. Об этом 2 декабря сообщило «РИА Новости».

Агентство обратило внимание на биографию корреспондентки, указанную на сайте DW. В ней говорится, что «фон Намен — один из самых опытных корреспондентов».

«В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина», — говорится в биографии.

Отмечается, что в дальнейшем фон Намен была вашингтонским корреспондентом в годы президентства Дональда Трампа. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

Накануне, 1 декабря, фон Намен обратилась к Лаврову на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Глава российского МИДа заявил, что ему безразличен итог состоявшегося саммита. Однако, задавая министру вопрос об этом заявлении, журналистка DW изменила смысл слов Лаврова, сказав, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ.

До этого Лавров по итогам участия в министерской встрече ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат мероприятия включил пленарные заседания и другие события в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.