Мать Златы из Козельска рассказала о состоянии дочери после похищения

Состояние восьмилетней Златы, которую ранее похитили в Козельске, всё еще тревожное, однако девочка постепенно приходит в себя. Об этом в субботу, 2 декабря, «Известиям» рассказала мать школьницы Ирина.

«После психолога ей более-менее легче стало. Но всё равно она ночью вздрагивает, ищет меня и не отпускает. То есть как хвостик мой: мы по квартире друг за дружкой ходим», — поделилась женщина.

Сама Ирина также до конца не отошла от произошедшего. По ее словам, она до сих пор не осознает, что всё закончилось, и боится выпустить дочь из поля зрения.

Женщина также рассказала о том дне, когда Злату похитили. На улице тогда была метель, поэтому она удивилась, когда, вернувшись с работы, не обнаружила дома дочь.

«Я могла предположить, что она ключи потеряла, может, к подружке пошла, в магазине стоит, дожидается. Потом я, уже начав анализировать, поняла, что люди знали и следили не один день за ней. То есть ребенка по лицу узнали», — отметила Ирина.

Кроме того, девочка рассказала матери о том, как ее похитили. К девочке подошла незнакомая женщина на улице, и в какой-то момент ребенок оказался в машине с пакетом на голове.

«Она говорит: «Я задыхалась, начала плакать. Начала поднимать (пакет. — Ред.), а меня дядя, который рядом сидел, начал душить, сказал «если не замолчишь, я тебя задушу», — вспоминает мать Златы.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что с ней всё хорошо. Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.

1 декабря СК РФ опубликовал видео с подозреваемыми по делу о похищении школьницы. Сообщалось, что в рамках расследования были проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, в деревне, где ее оставили похитители.

В тот же день стали известны личности похитителей девочки. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний Аркадий Новиков ранее был судим за убийство.

2 декабря глава поселения Касьяново Любовь Митрохина рассказала «Известиям», что подозреваемые в похищении девочки в Калужской области были многодетными родителями и воспитывали шестерых детей.