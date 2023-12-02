Движение поездов по Северомуйскому туннелю восстановлено

Движение поездов по Северомуйскому туннелю на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги полностью восстановлено. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«В 18:20 мск через Северомуйский туннель проследовал грузовой поезд. Для возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и спецтехника», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В компании отметили, что движение поездов по участку не прерывалось, но оно было организовано по обходному участку с увеличением времени в пути. Все пассажирские поезда введены в график.

Ранее, 30 ноября, в РЖД сообщили о возгорании грузового поезда в Северомуйском туннеле. Состав был остановлен, к месту происшествия направили два пожарных поезда. Часть вагонов вывели наружу.

До этого, 27 ноября, движение поездов восстановили на черноморском побережье, где прошел сильный шторм. В связи с непогодой проводились берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети.