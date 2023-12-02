В СК назвали обычной практикой выгораживание похитителя калужской девочки

Заявление Аркадия Новикова о том, что он сам и без участия семьи похитил восьмилетнюю девочку в Калужской области, является обычной практикой, чтобы избежать ответственности. Об этом 2 декабря заявила официальный представитель следственного управления СК России по Калужской области Лилия Латыпова.

«Это обычная практика дачи показаний лицами, совершившими преступление в составе группы лиц. Мы с таким сталкиваемся не впервые. Но следственные действия по уголовному делу продолжаются, и роль каждого подозреваемого будет установлена», — сказала она «РИА Новости».

Ранее в этот день суд арестовал Новикова по подозрению в похищении восьмилетней девочки Златы. Он признал вину и заявил, что действовал самостоятельно, а члены его семьи, которых также задержали, не совершали преступление. Однако суд также арестовал его жену, ее бывшего мужа и их общего сына.

1 декабря СК РФ опубликовал видео с подозреваемыми по делу о похищении школьницы. Сообщалось, что в рамках расследования были проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, в деревне, где ее оставили похитители. В тот же день стали известны личности злоумышленников. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний мужчина ранее был судим за убийство.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Она рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.