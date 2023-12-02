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СМИ сообщили о планах Зеленского провести выборы без участия Залужного

«Страна.ua»: Зеленский хочет провести выборы без участия в них Залужного
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести президентские выборы в стране при условии неучастия в них главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 2 декабря сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах страны.

«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — передает издание слова собеседника.

По словам источника, офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. Если же их не будет, то Залужного попытаются уволить, причем с максимальной дискредитацией, утверждает он.

При этом отмечается, что на осуществление этих планов может повлиять позиция Запада.

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Ранее в этот день украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Результаты опроса также показали, что в случае проведения президентских выборов в стране ни нынешний президент, ни главком ВСУ не смогли бы одержать победу в первом туре. Согласно результатам опроса, Зеленский получил бы в первом туре 47,4%, Залужный — 30,7% голосов. Во втором туре за Зеленского проголосовали бы 42% респондентов, а за Залужного — 40%.

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что хотя Зеленский и исключил голосование следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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