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Компании показали новые разработки на выставке «Вездеходер» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве в «Экспоцентре» 1 декабря начала работу масштабная выставка «Вездеходер-2023». «Известия» посетили мероприятие и узнали, какие новейшие разработки в отрасли представляют производители со всей России.

Так, они привезли на выставку снегоходы, болотоходы, вездеходы на шинах низкого давления, а также необычные изделия — снегоболотоходы. Один из таких — «Калужанин» компании МПК «Сталь». Там рассказали, что снегоболотоход имеет гидравлический привод, что является его особенностью. Кроме того, компания уже разрабатывает модель с электрическим приводом.

Компания «Архант», со своей стороны, показала вездеход с 10 колесами и штурвалом вместо руля.

«Это единственная модель легкого двухзвенного вездехода грузоподъемностью 3,5 т. Машина способна с этим грузом преодолевать любое бездорожье, двигаться по любым грунтам, при этом преодолевать водные препятствия, это полноценная амфибия», — рассказал глава гарантийно-технического отдела организации Алексей Гринько.

Также на выставке свои разработки представили молодые специалисты. В частности, на выставке можно увидеть квадроцикл РМ 800 Т от компании «Русская механика», который создали юные конструкторы.

Выставка продлится до 3 декабря.

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