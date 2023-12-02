Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека пострадали в ходе поножовщины на автовокзале Коломны
Спорт
УЕФА не включил Россию в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25
Экономика
S7 сократит полетную программу по некоторым направлениям
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Камрань во Вьетнаме
Мир
Мирошник сообщил о продолжении контактов между РФ и Украиной по обмену пленными
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря
Общество
На выставке «Россия» на ВДНХ стартовали дни Татарстана
Мир
Sky News сообщил о мощном взрыве в Эдинбурге
Происшествия
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Армия
ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных

Два человека пострадали в ходе поножовщины на автовокзале Коломны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека получили ножевые ранения в ходе драки на автовокзале Коломны. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал источник «Известий».

По словам собеседника, конфликт между двумя гражданами 1996 и 2000 годов рождения произошел накануне, 1 декабря. В результате первый получил ножевое ранение шеи, второй — ножевое ранение грудной клетки.

Как уточняется, правоохранители задержали участников драки. В отношении фигурантов было принято процессуальное решение.

Ранее, 8 октября, в Москве произошел конфликт между сотрудником «Перекрестка» и поставщиком, который перерос в поножовщину. Изначально ссора возникла между сотрудницей супермаркета и поставщиком, на машине которого была сорвана пломба, — свидетельство о том, что товар был доставлен в нетронутом виде. После разгоревшейся перепалки с девушкой в ситуацию вмешался сотрудник «Перекрестка».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023