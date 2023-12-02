Два человека пострадали в ходе поножовщины на автовокзале Коломны

Два человека получили ножевые ранения в ходе драки на автовокзале Коломны. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал источник «Известий».

По словам собеседника, конфликт между двумя гражданами 1996 и 2000 годов рождения произошел накануне, 1 декабря. В результате первый получил ножевое ранение шеи, второй — ножевое ранение грудной клетки.

Как уточняется, правоохранители задержали участников драки. В отношении фигурантов было принято процессуальное решение.

Ранее, 8 октября, в Москве произошел конфликт между сотрудником «Перекрестка» и поставщиком, который перерос в поножовщину. Изначально ссора возникла между сотрудницей супермаркета и поставщиком, на машине которого была сорвана пломба, — свидетельство о том, что товар был доставлен в нетронутом виде. После разгоревшейся перепалки с девушкой в ситуацию вмешался сотрудник «Перекрестка».