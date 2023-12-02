В результате массового ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека

В результате массового ДТП, которое произошло на Староникольской улице на юго-западе Москвы, пострадали два человека. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал источник «Известий».

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московского дептранса.

Ранее, в ночь на 2 декабря, на 34-м км Киевского шоссе в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей. По словам очевидцев, загорелись эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины.

Корреспондент «Известий» Владислав Харченко позднее сообщил, что в результате инцидента два человека погибли и один пострадал. Возгорание, последовавшее за столкновением, удалось потушить.