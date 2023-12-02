Отец Шарлота заявил о возвращении артиста в РФ для покаяния

Певец Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию, чтобы покаяться за свои поступки перед народом. Об этом 2 декабря заявил его отец Валерий Шарлот журналистам.

«Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом. <...> Да за это надо сказать: «Молодец, а теперь давай отрабатывай». Теперь надо, чтобы общество говорило не о том, какой ты плохой, а о том, что человек понял, побывав там, наслушавшись тех, кто не собирается возвращаться, <…> и вернулся. Конечно, это не значит, что его надо по головке гладить. То, что он сейчас вернулся, понимая, что его могут встретить и что будет именно то, что сейчас происходит, это надо оценивать как-то положительно, дать возможность ему что-то предпринять, чтобы реабилитироваться», — сообщил отец Шарлота после его ареста.

Валерий Шарлот назвал своего сына морально слабым человеком, выбравшим неверные авторитеты. Он отметил, что арест исполнителя не принесет той пользы обществу, которую Эдуард Шарлот смог бы принести, оставаясь на свободе. По его мнению, певец легко поддается чужому влиянию, в том числе своих старших коллег, многие из которых уехали за границу. Валерий Шарлот отметил, что нужно было время, чтобы его сын понял, что ошибался.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

Позже, 30 ноября, сообщалось, что Шарлота поездом этапировали в Самару. В отношении него возбудили сразу три уголовных дела. Как уточняла еще 24 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, речь идет о двух эпизодах о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одном об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

2 декабря следователь на заседании Кировского районного суда Самары сообщил, что певец признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Сам Шарлот отметил, что не планирует скрываться. На заседании молодой человек прочел свое стихотворение о России. Суд арестовал Шарлота до 24 января 2024 года.

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.