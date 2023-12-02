В Киеве заявили об отсутствии помех поставкам оружия из-за польских протестов

Протесты польских перевозчиков на границе не влияют на поставки оружия на Украину. Об этом 2 декабря заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Нет, на поставки оружия не влияет. Это всё идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. Это не блокируется, блокируются другие грузы — коммерческие», — сказал он в эфире «24 канала».

Подоляк негативно отнесся к блокированию границы, но заверил, что через территорию Польши военные поставки продолжаются. Он также отметил, что Украина намерена провести переговоры по разблокированию границы с новым правительством Польши, которое, как ожидается, возглавит лидер оппозиции Дональд Туск.

Ранее в этот день министр экономики Украины Юлий Свириденко заявил, что из-за блокады границы польскими перевозчиками экспорт Украины в страны Европы сократился на 40%, а на некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин – Дорогуск» и «Рава-Русская – Хребенное» экспорт замер или упал вдвое.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.