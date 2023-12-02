Эрдоган указал на отказ США поставлять F-16, несмотря на оплату

США отправляют Греции истребители F-16, однако отказываются поставлять их Турции, несмотря на то что Анкара заплатила за них. Об этом 2 декабря заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции выступил с таким заявлением, комментируя предстоящий визит в Грецию 7 декабря. Он выразил надежду, что после этой поездки в двусторонних отношениях стран наступит новая эра, однако указал, что США пытаются повернуть страны «друг против друга».

«Пока [США] нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, они продолжают отправлять их в Грецию. <…> Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать. Мы можем прийти к нашему соседу, сесть и поговорить», — передает слова Эрдогана Anadolu.

Президент страны отметил, что у Турции и Греции есть разногласия, однако есть и вопросы, которые могут расширить основу для сотрудничества.

Ранее, 20 ноября, в МИД Турции заявили, что страна надеется на закупку американских F-16 без каких-либо условий со стороны США. До этого, 16 октября, агентство Reuters сообщило, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16.

До этого, 11 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал на брифинге, что американские власти не гарантируют отсутствия необходимости выполнения со стороны Турции некоторых условий для одобрения поставки истребителей. При этом двумя днями ранее президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.