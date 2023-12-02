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Медведев заявил об ответе РФ в случае вмешательства во внутренние дела

Медведев: РФ будет ассиметрично отвечать при вмешательстве в ее внутренние дела
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на вмешательство во внутренние дела Россия будет отвечать прямо пропорционально агрессии, а если потребуется — ассиметрично. Об этом в субботу, 2 декабря, он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в публикации, посвященной двухсотлетию доктрины Монро.

«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами прямо пропорционально степени агрессии или — в случае необходимости — асимметрично», — указал он.

Кроме того, он обратил внимание, что в отношении дружественно настроенных стран РФ будет и далее применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства. А в отношении противника может быть использована стратегия «справедливого проецирования силы» во всех сферах — военной, экономической, культурной и остальных.

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Ранее, 28 ноября, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия преградила путь странам, претендующим на мировое господство. По его словам, «диктатура одного гегемона» — явление не только устаревшее, но и опасное для человечества.

Во время своей речи Путин заявил, что быть русским — означает нести ответственность за сбережение России. Он также отметил, что власть в России не должна обслуживать чужие, иностранные интересы, потому что из этого складывается развитие РФ согласно ее национальным интересам.

Тогда же президент России подчеркнул, что западные страны стремятся расчленить и разграбить Россию силой или через смуту. Он также предупредил, что любое вмешательство извне, а также любые провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты Россия расценит как агрессивные действия и отреагирует на это соответствующим образом.

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