Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря

В Москве 3 декабря ожидается сильный снегопад с возможным образованием гололедицы. Об этом 2 декабря сообщил столичный дептранс.

«По прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти весь день. Возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.

В этот день за движением в городе будут следить ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, в некоторых регионах морозы достигнут –40…–50 градусов.

До этого, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о приближении 20-градусных морозов к Москве на следующей неделе. По его словам, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.