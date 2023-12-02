Нехватка оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также недооценка военных возможностей России являются причинами провала наступления Киева. Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», трансляция которой шла на YouTube-канале Washington Post.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал он.

Петреус отметил, что во время наступления летом Украина, «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». По его словам, важной причиной также стала задержка получения украинской армией вооружений от западных стран, в особенности авиации.

28 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провал контрнаступления Украины был признан главами МИД стран НАТО на их заседании в Брюсселе. По его словам, участники заседания говорили, что результаты контрнаступления ВСУ оказались значительно ниже ожиданий. Сийярто отметил, что только один министр рассматривал итоги кампании как успешные, однако его никто не поддержал.

В конце октября бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о потерях в рядах армии и всесторонней поддержке Киева со стороны Запада.

5 октября президент России Владимир Путин указал на то, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.