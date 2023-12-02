Реклама
Прямой эфир
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Камрань во Вьетнаме
Мир
Мирошник сообщил о продолжении контактов между РФ и Украиной по обмену пленными
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 3 декабря
Общество
На выставке «Россия» на ВДНХ стартовали дни Татарстана
Мир
Sky News сообщил о мощном взрыве в Эдинбурге
Происшествия
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Армия
ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
Общество
Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на выходные в размере 89,7619 рубля
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Сюжет:

Экс-глава ЦРУ связал провал наступления ВСУ с нехваткой оружия

0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нехватка оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также недооценка военных возможностей России являются причинами провала наступления Киева. Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», трансляция которой шла на YouTube-канале Washington Post.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал он.

Петреус отметил, что во время наступления летом Украина, «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». По его словам, важной причиной также стала задержка получения украинской армией вооружений от западных стран, в особенности авиации.

Контрнаступление на Украину: почему на Западе заговорили о перемирии с Россией
Киев готовится к «трудному политическому сезону»

28 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провал контрнаступления Украины был признан главами МИД стран НАТО на их заседании в Брюсселе. По его словам, участники заседания говорили, что результаты контрнаступления ВСУ оказались значительно ниже ожиданий. Сийярто отметил, что только один министр рассматривал итоги кампании как успешные, однако его никто не поддержал.

В конце октября бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о потерях в рядах армии и всесторонней поддержке Киева со стороны Запада.

5 октября президент России Владимир Путин указал на то, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023