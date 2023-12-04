В столичных супермаркетах появятся брендированные полки «Сделано в Москве»

В 256 столичных супермаркетов появятся брендированные полки проекта «Сделано в Москве», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Жители и гости столицы уже в декабре смогут приобрести в них косметику, бытовую химию, чай, сладости и другие продукты питания московского производства», — отметила вице-мэр.

По ее словам, возможность разместить свою продукцию на брендированных полках получат больше 100 участников программы. Такой формат позволит им повысить узнаваемость, расширить круг потребителей и простимулировать продажи.

Среди участников — компания, выпускающая десерты из крафтового шоколада без белого сахара и молока — в линейке порядка 100 вариантов сладостей для тех, кто следит за здоровьем.

Кроме того, в супермаркетах появится косметика, которая на 95% состоит из компонентов природного происхождения, а также натуральное мороженое без красителей и ароматизаторов. Его изготавливают небольшими партиями из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением фруктов, ягод, орехов и бельгийского шоколада.