Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей
Мир
ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа
Происшествия
ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников
Авто
Число продаж автомобилей Lada выросло до 36 тыс. в ноябре
Мир
FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами
Общество
Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Армия
В ДНР заявили об укреплении группировки ВСУ под Горловкой иностранцами
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в организации взрыва у военкомата
Экономика
Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин
Происшествия
В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
Армия
В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая
Общество
ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарства
Мир
СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США

В столичных супермаркетах появятся брендированные полки «Сделано в Москве»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 256 столичных супермаркетов появятся брендированные полки проекта «Сделано в Москве», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Жители и гости столицы уже в декабре смогут приобрести в них косметику, бытовую химию, чай, сладости и другие продукты питания московского производства», — отметила вице-мэр.

По ее словам, возможность разместить свою продукцию на брендированных полках получат больше 100 участников программы. Такой формат позволит им повысить узнаваемость, расширить круг потребителей и простимулировать продажи.

Среди участников — компания, выпускающая десерты из крафтового шоколада без белого сахара и молока — в линейке порядка 100 вариантов сладостей для тех, кто следит за здоровьем.

Кроме того, в супермаркетах появится косметика, которая на 95% состоит из компонентов природного происхождения, а также натуральное мороженое без красителей и ароматизаторов. Его изготавливают небольшими партиями из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением фруктов, ягод, орехов и бельгийского шоколада.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023