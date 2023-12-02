Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке

Трое военнослужащих госпитализированы в результате ДТП на Камчатке, угрозы жизни пострадавших нет. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как отметили в ведомстве, военные получили травмы 1 декабря в 22:40 в ДТП на территории одного из воинских гарнизонов полуострова.

«Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — передает ТАСС слова представителя ТОФ.

По предварительным данным, водитель двигающегося по дороге общего пользования легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на военных. В настоящее время командование гарнизона и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О том, что на Камчатке водитель въехал в колонну военнослужащих на 26-м км трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово сообщалось ранее в этот день. Тогда отмечалось, что один из пострадавших был в светоотражающем жилете, но водитель не успел среагировать, так как ехал на скорости более 80 км/ч.