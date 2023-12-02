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Подозреваемого в нападениях на людей в Норильске арестовали до 29 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемого в нападениях на людей в Норильске арестовали на два месяца, до 29 января. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил корреспондент «Известий» за зала Норильского городского суда Красноярского края.

Отмечается, что мужчина ранее не был судим. При допросе он не оспаривал то, в чем его обвиняют. Адвокат подозреваемого настаивал на том, что его подзащитный не осознавал, что он делал. По словам стороны защиты, мужчина утверждает, что им кто-то руководил.

Адвокат привел слова подозреваемого Валерия, который сказал следующее: «Вот если бы ваша радиоуправляемая машинка кого-то убила, вы бы ее судили?»

Подозреваемый также интересовался, в какую камеру его определят.

В этот же день утром подозреваемого в нападениях госпитализировали во время заседания. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, в частности на головокружение. Позднее заседание продолжилось.

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30 ноября источник «Известий» рассказал, что неизвестный мужчина напал на пенсионера в подъезде жилого дома в Норильске. Кроме того, аналогичные нападения были совершены на мужчину и женщину, которых позднее госпитализировали. Никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника.

О спасении одного из раненых рассказала 14-летняя Ксения. Школьница выполнила просьбу пострадавшего — вызвала ему скорую помощь.

Позднее в тот день полицейские задержали предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью трем гражданам. 31-летнего мужчину обнаружили на месте предполагаемого последнего преступления, где он напал на соседа. Правоохранители провели у подозреваемого обыск.

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