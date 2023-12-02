В Петербурге начали строить новый участок метро

В Санкт-Петербурге началось строительство нового участка Красносельско-Калининской линии метро.

Работы стартовали с тестового запуска проходческого щита. Всего в строительстве будут задействованы четыре таких комплекса. Последний, четвертый, все еще находится в процессе изготовления на Обуховском заводе, он будет готов к работе в следующем году.

Начальник участка монтажа горно-проходческого оборудования и грузоподъемных механизмов АО «Метрострой Северной Столицы» Андрей Кореньков рассказал, что диаметр тоннелепроходческого механизированного комплекса составляет 5,5 м, длина — порядка 40 м, масса — 280 т. Чтобы ускорить проходку тоннеля, щиты попарно пойдут навстречу друг другу.

На новом участке метро протяженностью 7 км появятся станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что 2023 год для петербургских метростроителей стал переломным. «Что самое главное удалось нам сделать? Сохранить целую отрасль. Отрасль метростроения. Практически она была уже разрушена», — сказал он. По его словам, метрострой «находится в банкротном состоянии», однако властям удалось нарастить коллектив до 4200 человек.

Беглов добавил, что до 2032 года в Петербурге планируется построить 20 станций метро и реконструировать еще 12.