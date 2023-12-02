Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Армия
ВС РФ улучшили положение на купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Мир
Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Общество
Хуснуллин заявил о планах правительства повысить первый взнос по льготной ипотеке
Происшествия
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
Общество
Спасатели освободили от воды 60 частных домов после шторма в Крыму
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на выходные в размере 89,7619 рубля
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Общество
День хоккея открылся на выставке «Россия» на ВДНХ
Общество
Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды
Общество
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в превышении полномочий
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине

В Петербурге начали строить новый участок метро

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге началось строительство нового участка Красносельско-Калининской линии метро.

Работы стартовали с тестового запуска проходческого щита. Всего в строительстве будут задействованы четыре таких комплекса. Последний, четвертый, все еще находится в процессе изготовления на Обуховском заводе, он будет готов к работе в следующем году.

Начальник участка монтажа горно-проходческого оборудования и грузоподъемных механизмов АО «Метрострой Северной Столицы» Андрей Кореньков рассказал, что диаметр тоннелепроходческого механизированного комплекса составляет 5,5 м, длина — порядка 40 м, масса — 280 т. Чтобы ускорить проходку тоннеля, щиты попарно пойдут навстречу друг другу.

На новом участке метро протяженностью 7 км появятся станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что 2023 год для петербургских метростроителей стал переломным. «Что самое главное удалось нам сделать? Сохранить целую отрасль. Отрасль метростроения. Практически она была уже разрушена», — сказал он. По его словам, метрострой «находится в банкротном состоянии», однако властям удалось нарастить коллектив до 4200 человек.

Беглов добавил, что до 2032 года в Петербурге планируется построить 20 станций метро и реконструировать еще 12.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023