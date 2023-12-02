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Сводка спецоперации на Украине за неделю

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 25 ноября по 2 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказали в Министерстве обороны России, за неделю ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего Украины. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении российские силы улучшили свое положение. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 315 человек, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 13 атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

На донецком направлении ВС РФ продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 1680 бойцов, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

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На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери Киева за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450 военных, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.

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