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ВС России за неделю нанесли 27 ударов по военной инфраструктуре Украины

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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За неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военной инфраструктуре Украины. Об этом 2 декабря сообщило Минобороны России.

Речь идет об ударах, нанесенных с 25 ноября по 2 декабря. Они были нанесены по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего ВСУ.

Все назначенные цели поражены.

Уточняется, что за неделю средства противовоздушной обороны сбили восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет. В их числе были пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8.

Российские военные уничтожили 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее, 29 ноября, Минобороны сообщило, что фрегат Черноморского флота ударил четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Назначенные цели были поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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