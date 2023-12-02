ВС России за неделю нанесли 27 ударов по военной инфраструктуре Украины

За неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военной инфраструктуре Украины. Об этом 2 декабря сообщило Минобороны России.

Речь идет об ударах, нанесенных с 25 ноября по 2 декабря. Они были нанесены по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего ВСУ.

Все назначенные цели поражены.

Уточняется, что за неделю средства противовоздушной обороны сбили восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет. В их числе были пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8.

Российские военные уничтожили 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 29 ноября, Минобороны сообщило, что фрегат Черноморского флота ударил четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Назначенные цели были поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».