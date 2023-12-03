Россияне стали чаще обращаться к исполнителям за помощью с вырезанием снежинок

Аналитики маркетплейса бытовых услуг YouDo.com и маркетплейса Ozon проанализировали, как изменился спрос на услуги категорий в преддверии новогодних утренников. Пользователи всё чаще стали искать исполнителей, которые помогут с вырезанием снежинок, изготовлением новогодних поделок и пошивом костюма для ребенка. Результатами аналитики маркетплейсы поделились с «Известиями» 3 декабря.



Так, спрос на услуги швей вырос на 47% по сравнению с предыдущим месяцем, а на услуги виртуального помощника, который поможет выполнить творческое задание в школу — на 32%. В то же время число заказов готовых детских карнавальных костюмов на Ozon выросло на 40%.



В топе самых популярных заданий от родителей оказались пошив костюма для ребенка к новогоднему утреннику (чаще всего зайчика или снежинки) — средняя стоимость за задание 2,1 тыс. рублей, исполнение новогодней поделки за 462 рубля и вырезание снежинок из бумаги за 671 рубль.



Многие родители также выбирают готовые костюмы. Традиционно наибольший рост заказов приходится на четвертый квартал года. Так, в октябре продажи выросли на 122%, а в ноябре — на 40% в сравнении с аналогичными периодами в прошлом году. Однако пик заказов ожидается в декабре.



Лидером по количеству заказов в данной категории стал костюм звездочета — в этом году его заказали в пять раз больше, чем, например, костюм Дракулы. Любимыми героями остаются Человек-Паук, Леди Баг, Гарри Поттер, ведьмы и вампиры, а также пираты. Однако для новогодних утренников детям чаще выбирают традиционных персонажей — например, снеговика, снегурочку, елку и лесных животных.

16 ноября сообщалось, что чуть больше половины опрошенных россиян (57%) хотят попасть на новогодний корпоратив в компании, а 43% не горят желанием. В то же время 85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения, но 15% не согласны на это.