В Башкирии две женщины упали с высоты в мазутную яму
В Башкирии две женщины упали в яму с мазутом с высоты. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщается в Telegram-канале госкомитета республики по ЧС.
О происшествии в экстренные службы утром сообщил очевидец.
Предварительно, три человека на автомобиле возвращались домой и по каким-то причинам решили заехать на территорию заброшенной котельной. Две женщины, выходя из машины, по неосторожности упали с высоты 2,5 м в яму с мазутной жижей.
На место направили спасателей. Первую женщину извлекли с сильным переохлаждением, ее передали медикам. Вторую женщину также удалось извлечь, ее тело было полностью в мазуте. Впоследствии она скончалась.
Ранее, 19 сентября, на территории одной из школ Нижнего Новгорода спасатели вытащили ребенка, провалившегося под землю. Мальчик упал в одну из лунок, вырытых для установки столбов, выбраться самостоятельно он не смог. Помощь врачей тогда ребенку не потребовалась.