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Король Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Bloomberg: Карл III надел галстук с флагом Греции после скандала Сунака
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Король Великобритании появился на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по климату в галстуке с расцветкой и символикой флага Греции после скандала между премьером королевства Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что не ясно, хотел ли король сделать какие-либо заявления с помощью этого жеста.

«Галстук, который сегодня носил Его Величество, — это просто один из его нынешних коллекций», — сообщил агентству представитель Букингемского дворца.

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28 ноября премьер-министр Великобритании Сунак отменил встречу со своим греческим коллегой Мицотакисом. По данным ряда британских СМИ, такое решение было принято из-за обвинения Грецией Британии в краже скульптур Парфенона — объектов культурного наследия Афин, которые на данный момент хранятся в Британском музее в Лондоне.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал «Известиям», что спор о принадлежности скульптур Парфенона между Грецией и Великобританией вряд ли приведет к обострению отношений двух стран. Он также не исключил, что резкая реакция британского премьер-министра на вопрос о принадлежности скульптур Парфенона связана с приближением парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся осенью 2024 года. В первую очередь данный вопрос относится к проблеме колониального наследия.

Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции британским лордом Элгином в течение 10 лет, с 1802 по 1812 год, разрешения ему удалось добиться взятками и обманом турецкой администрации, управлявшей оккупированной Грецией. На сегодняшний день Афины добиваются возвращения незаконно вывезенных произведений искусства.

Еще в 2018 году на тот момент премьер-министр Греции Алексис Ципрас потребовал от своей британской коллеги Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона.

Однако в марте 2023 года газета The Guardian со ссылкой на Сунака сообщила, что Лондон не планирует возвращать артефакты.

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