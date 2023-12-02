По результатам 11 месяцев бюджет Петербурга превысил триллион рублей

Размер поступлений в бюджет Санкт-Петербурга к ноябрю превысил 1 трлн рублей. Таким образом, был повторен результат предыдущего года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В этом году бюджет исполняется в условиях значимых изменений федерального законодательства. Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей. Хочу поблагодарить жителей и бизнес за ответственный и честный подход», — отметил Александр Беглов.

Положительная динамика поступления доходов в городскую казну позволила осенью скорректировать в большую сторону доходную часть бюджета (до 1 трлн 97 млрд рублей). Изменения были отражены в законе о бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год.

97% поступлений в бюджет составили налоговые, арендные и прочие обязательные платежи компаний и жителей города. Остальные суммы в размере 35 млрд рублей сложились из межбюджетных трансфертов.

Крупнейшими источниками доходной части бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Они составили почти 724 млрд рублей практически в равных долях (353 млрд рублей — налог на прибыль, 371 млрд рублей — НДФЛ).

Значительные объемы налоговых доходов также обеспечили специальные налоговые режимы (платежи малого и среднего бизнеса, а также самозанятых) и имущественные налоги — 76 млрд рублей и 74 млрд рублей соответственно.

За счет неналоговых платежей бюджет пополнился ещё на 82 млрд рублей.

Стабильное поступление доходов позволяет городу своевременно и в полном объеме исполнять социальные обязательства, финансировать расходы развития, которые в бюджете на 2023 год составляют 25% от общего объема расходов.