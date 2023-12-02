На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных

На Камчатке водитель автомобиля въехал в колонну военнослужащих на 26-м км трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово неподалеку от воинской части. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в результате ДТП госпитализировали шесть человек, еще нескольким оказали помощь на месте.

Отмечается, что один из пострадавших был в светоотражающем жилете, но водитель не успел среагировать, так как ехал на скорости более 80 км/ч. По предварительным данным, за рулем также был военный.

Ранее, 30 ноября, два человека погибли и шестеро попали в реанимацию после ДТП с автобусом под Липецком. Как следует из опубликованных фото с места аварии, после столкновения с автомобилем марки Merсedes, водитель которого не справился с управлением, микроавтобус вылетел в кювет, где перевернулся.