В Санкт-Петербурге 17-летняя девочка умерла после распития алкоголя

В Санкт-Петербурге 17-летняя девочка умерла после употребления алкогольных напитков. Об этом 2 декабря сообщил источник «Известий».

Тело подростка обнаружили в одной из квартир дома на улице Маринеско, где девочка в гостях у приятелей распивала алкогольные напитки.

«Молодой человек и его сожительница, в квартире которых произошла трагедия, были доставлены в отдел полиции для дачи показаний», — сообщил источник.

Согласно предварительной информации, погибшая девочка стояла на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Она не работала и не училась.

Ранее, 20 ноября, источник «Известий» сообщил, что в городе Шарыпово Краснодарского края три человека отравились суррогатным алкоголем. Вечером 18 ноября две женщины 50 и 48 лет и мужчина 47 лет, которые приходятся друг другу сестрами и братом, выпили жидкость красного цвета из пластиковых бутылок. Наутро всем им стало плохо, и они вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть старшей сестры и госпитализировали ее младших родственников. По факту случившегося началась проверка.