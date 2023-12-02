Российские артиллеристы уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе Клещеевки
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) нанесли удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку подойти к позициям российских сил в районе Клещеевки в Донбассе. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в субботу, 2 декабря.
Боевики были уничтожены точными ударами. Корректировку огня артиллерии вели операторы БПЛА.
Ранее в этот день Минобороны также показало кадры, как соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ликвидируют личный состав, плавсредства и военную технику противника барражирующими боеприпасами «Ланцет» и FPV-дронами.
Кроме того, 20 ноября подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у Клещеевки.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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