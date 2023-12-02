В ЦАХАЛ заявили об атаках на более 400 объектов в секторе Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по 400 террористическим объектам в секторе Газа. Об этом в субботу, 2 декабря, говорится в Telegram-канале израильской армии.

Кроме того, ночью истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа.

«Бойцы боевой группы 551-й бригады ликвидировали террористов и инфраструктуру террористической организации ХАМАС в районе Бейт-Лахии (север сектора Газа. — Ред.), ведя огонь из танков и направляя авиацию для атаки с воздуха», — отмечается в публикации ЦАХАЛ.

В пресс-службе израильской армии также добавили, что бойцы боевой группы 401-й бригады также уничтожили отряды противника и вели огонь по его объектам на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.