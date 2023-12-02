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Аксенов указал на лживость утверждений Зеленского о Крыме и его жителях

Аксенов назвал лживыми слова Зеленского, что Крым ждет возвращения на Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинский президент Владимир Зеленский солгал, заявив, что жители Крыма ждут возвращения в состав Украины. Об этом 1 декабря заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать», — ответил на слова украинского лидера Аксенов.

По его мнению, на сегодняшний день жителям полуострова ничего не грозит. Аксенов отметил, что в Крыму действует ополчение, численность которого в короткие сроки смогут увеличить в два раза. Он указал на то, что ополчение участвует в учениях, в которых в числе прочего отрабатывает и боевые задачи.

«Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный... В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно», — подытожил Аксенов.

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Ранее, 30 ноября, Зеленский на встрече со студентами в Николаеве заявил, что Украине будет проще вернуть Крым, чем Донбасс, потому что на полуострове не велись боевые действия. Он отметил, что территории возвращаются вместе с людьми, а в Донбассе в течение 10 лет велись бои. При этом он отметил, что большая часть этих территорий была максимально милитаризована, что значительно усложняет их возвращение.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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