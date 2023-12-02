Подозреваемого в нападениях на людей в Норильске госпитализировали из зала суда

Подозреваемого в нападениях на людей в Норильске госпитализировали во время заседания в Норильском городском суде Красноярского края. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил корреспондент «Известий» за зала суда.

Отмечается, что на заседании решался вопрос об аресте подозреваемого. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, в частности, на головокружение.

Подозреваемого госпитализировали. Заседание перенесено на 16:00 по местному времени.

30 ноября источник «Известий» рассказал, что неизвестный мужчина напал на пенсионера в подъезде жилого дома в Норильске. Кроме того, аналогичные нападения были совершены на мужчину и женщину, которых позднее госпитализировали. Никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника.

О спасении одного из раненых рассказала 14-летняя Ксения. Школьница выполнила просьбу пострадавшего — вызвала ему скорую помощь.

Позднее в тот день полицейские задержали предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью троих граждан. 31-летнего мужчину обнаружили на месте предполагаемого последнего преступления, где он напал на соседа. Правоохранители провели у подозреваемого обыск.