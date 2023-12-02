Один человек погиб в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
В результате ДТП на 153-м км трассы Екатеринбург – Тюмень погиб один человек. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале.
«По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых грузовой», — отмечается в публикации.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее, 1 декабря, в Республике Северная Осетия — Алания произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем. В результате столкновения автомобилей «КамАЗ» и Lada Granta водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, среди которых было двое детей, скончались от полученных травм в больнице.