Эксперт рассказал о способе кражи данных со смартфона с помощью автозарядки

Идея о краже данных со смартфона при помощи автомобильного зарядного устройства выглядит фантастической, но вероятность утечки информации таким способом существует. Об этом 2 декабря рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По словам эксперта, для кражи данных злоумышленники могут загрузить на мобильное устройство вредоносное программное обеспечение при помощи обычного на первый взгляд USB-кабеля.

«В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства интегрируется специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе активности и может привести к кибератаке», ― рассказал Шутов в беседе с агентством «Прайм».

Более того, вредоносный код можно установить и для оснащенного электронными системами автомобиля. При таком способе для кражи конфиденциальных данных со смартфона не потребуется сторонний кабель USB.

Эксперт добавил, что всё это — теория, поскольку о подобных инцидентах не сообщалось ни в России, ни за рубежом.

«Если же вы опасаетесь стать первой жертвой таких мошенников, то рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета «no data cable», в котором отсутствует возможность передачи данных», ― порекомендовал Шутов.

12 ноября руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что VPN дает возможность мошенникам рассылать вредоносное ПО на телефоны пользователей. Кроме того, у пользователей VPN больше риск утечки личных данных, поскольку при передаче информации в таких случаях не используется стандартное шифрование.

Перед этим, 3 ноября, старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо посоветовал пользователям смартфонов отказаться от публикации конфиденциальных данных, не доверять письмам и сообщениям в чатах, перепроверять информацию и устанавливать приложения только из официальных источников, чтобы не стать жертвой киберпреступников.