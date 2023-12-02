Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге

Выставка в честь 175-летия великого живописца Василия Сурикова открылась в Русском музее Санкт-Петербурга 1 декабря. «Известия» побывали на первой за 90 лет столь масштабной экспозиции и узнали, какие полотна можно там увидеть.

Всего в рамках выставки представлено более 120 работ художника. Среди них можно увидеть шедевры изобразительного искусства, знакомые буквально каждому. Самый известный экспонат — картина «Степан Разин» — настоящий раритет, который не так давно отреставрировали.

Одна из особенностей выставки — здесь можно увидеть работы Сурикова на религиозную тематику. Раньше такие картины никогда не демонстрировались на выставках живописца.

Среди полотен этого направления посетители особенно обращают внимание на «Милосердного самарянина». Картина ранее хранилась в Красноярском художественном музее и была доставлена в Санкт-Петербург исключительно на эту выставку.

10 ноября сообщалось, что на выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» в Доме культуры «ГЭС-2» будет выставлена картина художницы в стиле авангард Ольги Розановой «Зеленая полоса» 1917 года. Также в экспозицию включены работы художниц второй половины XX века и современных авторов. Выставка продлится до 28 апреля 2024 года, но «Зеленая полоса» уедет раньше — в конце марта.

Перед этим, 1 сентября, говорилось, что в РОСИЗО открылась выставка Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой «Вертикальное положение». Лидер творческого тандема, художник Инфанте-Арана этим летом отметил 80-летие. Юбилейная ретроспектива объединила его произведения за полвека — начиная с 1960-х годов.