Реклама
Прямой эфир
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине
Мир
Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ
Мир
Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Неподалеку от храма в Москве загорелся склад
Происшествия
Глава СКР потребовал доложить о проверке отравления зрителей на концерте Кишлака
Мир
Al Jazeera сообщил об атаке ЦАХАЛ на города западного побережья реки Иордан
Мир
Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию
Армия
Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО
Мир
Телеканал Al Ikhbariya сообщил о ракетном ударе ЦАХАЛ по окрестностям Дамаска
Армия
Путин присвоил звание «гвардейский» фрегату «Адмирал Макаров»
Мир
Политолог Сойка раскрыл связь между перемирием на Украине и переизбранием Байдена
Происшествия
Из-за массового ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону области

Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге

0
Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка в честь 175-летия великого живописца Василия Сурикова открылась в Русском музее Санкт-Петербурга 1 декабря. «Известия» побывали на первой за 90 лет столь масштабной экспозиции и узнали, какие полотна можно там увидеть.

Всего в рамках выставки представлено более 120 работ художника. Среди них можно увидеть шедевры изобразительного искусства, знакомые буквально каждому. Самый известный экспонат — картина «Степан Разин» — настоящий раритет, который не так давно отреставрировали.

Одна из особенностей выставки — здесь можно увидеть работы Сурикова на религиозную тематику. Раньше такие картины никогда не демонстрировались на выставках живописца.

Среди полотен этого направления посетители особенно обращают внимание на «Милосердного самарянина». Картина ранее хранилась в Красноярском художественном музее и была доставлена в Санкт-Петербург исключительно на эту выставку.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 30 ноября по 7 декабря

10 ноября сообщалось, что на выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» в Доме культуры «ГЭС-2» будет выставлена картина художницы в стиле авангард Ольги Розановой «Зеленая полоса» 1917 года. Также в экспозицию включены работы художниц второй половины XX века и современных авторов. Выставка продлится до 28 апреля 2024 года, но «Зеленая полоса» уедет раньше — в конце марта.

Перед этим, 1 сентября, говорилось, что в РОСИЗО открылась выставка Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой «Вертикальное положение». Лидер творческого тандема, художник Инфанте-Арана этим летом отметил 80-летие. Юбилейная ретроспектива объединила его произведения за полвека — начиная с 1960-х годов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023