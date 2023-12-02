Ирландец в балаклаве перепугал украинских беженцев криками «Вон!»

Полиция расследует обстоятельства инцидента, при котором некий мужчина в балаклаве запугивал украинских беженцев в ирландском городе Фалкарре, сообщил 30 ноября портал Highland Radio.

На видео, распространенном в сети, мужчина идет между машинами, останавливается у здания, в котором размещаются украинские беженцы, играет ирландскую повстанческую музыку и скандирует «Вон, вон, вон».

В заявлении для Highland Radio News полиция подтвердила, что расследуют обстоятельства инцидента с нарушением общественного порядка, который, как утверждается, произошел на Главной улице Фалкарры примерно в 18:10 вечера в прошлую пятницу, 25 ноября.

Местная жительница заявила Highland Radio, что украинские беженцы были очень напуганы действиями неизвестного.

Ранее, 5 ноября, премьер-министр Лео Варадкар заявил, что правительство Ирландии планирует до конца года принять меры, которые смогут замедлить рост числа беженцев с Украины, чтобы государство успевало разбираться с вопросами их размещения, — оплаты за проживание и изменение соцвыплат. Премьер отметил, что изменение социального пособия может побудить большее число беженцев устраиваться на работу.

Ранее, 30 октября, беженка Ирина Мажак в интервью газете The Irish Times заявила, что украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не жить на пособия. Она считает, что Дублину стоит перенаправить выделяемые на украинских беженцев средства на другие направления.

До этого, 23 октября, стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию: до 200 прибывающих в день.

5 октября премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что его страна просто не в состоянии принять больше мигрантов с Украины, пока не решится ситуация с размещением.

Организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» 29 марта сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

Европейские страны начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.