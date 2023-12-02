Суд Вашингтона отклонил ходатайство Трампа о прекращении уголовного дела

Апелляционный суд Вашингтона отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте суда 1 декабря.

«Отказ окружного суда в удовлетворении ходатайства лица, подавшего апелляцию об отказе от претензий к нему на основании президентской неприкосновенности, подтвержден», — сказано в документе.

Защита Трампа настаивает на неприкосновенности экс-президента, поскольку в момент штурма он всё еще выполнял роль лидера страны. Поэтому на него распространяется президентский иммунитет, позволяющий не нести ответственность по гражданским делам.

Однако прокуратура утверждает, что действия Трампа выходили за пределы дозволенного президентской должностью. При штурме Капитолия политик действовал, исходя из личных интересов, а потому иммунитет на него распространяться не должен.

18 ноября суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

Еще в сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств. По результатам опросов, проведенных в период с 22 октября по 3 ноября, по уровню поддержки избирателей Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность Трампа к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре пройдут съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.