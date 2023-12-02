Почти 200 человек вышли в центр Парижа в память о погибшем 16-летнем подростке

Около 200 человек приняли участие в мемориальной акции на площади Пантеона в Париже, посвященной 16-летнему подростку Тома, который погиб в результате поножовщины в ночь с 18 на 19 ноября. Об этом 1 декабря сообщает газета Le Monde, указав на стремление организаторов обратить внимание властей на новую реальность в стране.

Несмотря на то что префектура французской столицы запретила ультраправым активистам Les Natifs, организаторам мероприятия, проводить акцию, манифест состоялся в центре Парижа.

Впоследствии городской административный суд приостановил действие запрета в последний момент перед проведением акции, указав на необходимость соблюдения гражданских прав на манифестацию, которые своим указом нарушил префект Лоран Нуньес.

По словам организаторов акции, смерть Тома ― не единичный случай в современной Франции, подобные трагедии стали слишком частыми. Участники манифеста склонны верить, что французские судьи выносят слишком мягкие приговоры за разбои, убийства и сексуальные преступления, в связи с чем в республике наблюдается значительный рост преступности.

Подросток погиб в ночь с 18 на 19 ноября в результате поножовщины в коммуне Креполь. Тома зарезали в результате конфликта, произошедшего во время городского праздника. В ходе расследования были арестованы девять подозреваемых, в том числе 20-летний молодой человек, предположительно нанесший смертельные удары.

26 ноября в городе Романc-сюр-Изер начались беспорядки после смерти 16-летнего подроста, задержаны 20 человек. Тогда порядка 80 ультраправых активистов прошли маршем, скандируя лозунги о необходимости справедливого расследования смерти Тома.