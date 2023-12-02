Телеканал Al Ikhbariya сообщил о ракетном ударе ЦАХАЛ по окрестностям Дамаска

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по окрестностям Дамаска, столицы Сирии. Об этом 2 декабря сообщает телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник.

«Сегодня примерно в 01:35 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», ― гласит сообщение в Telegram-канале телеканала.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны Сирии сбили большую часть запущенных ракет. Никто не пострадал, сирийская сторона понесла лишь «материальные потери», сообщает Al Ikhbariya.

26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

28 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.