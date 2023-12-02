Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине

Голосование в сенате США по вопросу финансирования Украины и Израиля состоится не раньше 11 декабря. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 1 декабря.

«Голосование в cенате по финансированию Украины состоится не ранее 11 декабря. Сенат планирует уехать на рождественские каникулы 15 декабря», — сообщает агентство.

В палате представителей, по сведениям Bloomberg, республиканцы занимают выжидательную позицию. Спикер Майк Джонсон заявил в четверг, что ни один законопроект об Украине не будет принят без принятия решения по изменению ситуации на границе с Мексикой.

Сенаторы пытаются найти неуловимый компромисс по пограничной политике между США и Мексикой, который, как настаивают республиканцы, необходим для оказания помощи Украине ради получения одобрения конгресса.

Сторонники жесткой линии сделали ставку на то, что они смогут использовать помощь, в которой, по словам Украины, она отчаянно нуждается, а также добиться долгожданного изменения в политике США в отношении мигрантов, чтобы заставить демократов взять ситуацию под контроль.

27 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года. По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой.

23 ноября глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» сказал, что поставки Украине вооружений создают серьезные проблемы для бюджета США и других стран Запада.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает выделение помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.