Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине
Мир
Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ
Мир
Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Неподалеку от храма в Москве загорелся склад
Происшествия
Глава СКР потребовал доложить о проверке по факту отравления зрителей на концерте Кишлака
Общество
Путин подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов
Мир
Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию
Армия
Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО
Мир
Телеканал Al Ikhbariya сообщил о ракетном ударе ЦАХАЛ по окрестностям Дамаска
Армия
Путин присвоил звание «гвардейский» фрегату «Адмирал Макаров»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и гололедицу 2 декабря
Происшествия
Из-за массового ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону области
Мир
Захарова прокомментировала слова председателя ОБСЕ об исключении РФ из организации
Экономика
Путин разрешил ЛУКОЙЛу покупать акции «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited
Сюжет:

Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ

Журналистка Кимер: солдаты ВСУ говорят о неисчерпаемых ресурсах армии России
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пессимистичные настроения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливаются, так как они понимают, что у них не хватает ресурсов для противостояния ВС РФ. Об этом заявила журналистка датского радио DR Матильда Кимер.

«Большим разочарованием для украинцев стало то, что, как им кажется, у русских неисчерпаемые ресурсы. Украинцы буквально стоят и заглядывают в полупустой гараж, где нет ничего, из чего можно стрелять», — пишет она в материале от 30 ноября.

Журналистка также отметила: украинцы видят, что конфликт зашел в тупик, а «перспективы прогресса невелики». И главная риторика среди военных и гражданского населения о том, как можно рассуждать о военных действиях, если воевать нечем.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

24 ноября военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей. Такую же мысль выразил 14 ноября военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что именно нехватка боеприпасов вынуждает Киев перераспределять силы.

Ранее, 12 ноября, газета The Wall Street Journal написала, что военнослужащие ВСУ жалуются на то, что есть существенная нехватка боеприпасов и живой силы. В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, также указывает газета.

В то же время военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что заявлениями о нехватке боеприпасов Киев пытается вернуть к стране внимание коллективного Запада после обострения палестино-израильского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023