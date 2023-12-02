Пессимистичные настроения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливаются, так как они понимают, что у них не хватает ресурсов для противостояния ВС РФ. Об этом заявила журналистка датского радио DR Матильда Кимер.

«Большим разочарованием для украинцев стало то, что, как им кажется, у русских неисчерпаемые ресурсы. Украинцы буквально стоят и заглядывают в полупустой гараж, где нет ничего, из чего можно стрелять», — пишет она в материале от 30 ноября.

Журналистка также отметила: украинцы видят, что конфликт зашел в тупик, а «перспективы прогресса невелики». И главная риторика среди военных и гражданского населения о том, как можно рассуждать о военных действиях, если воевать нечем.

24 ноября военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей. Такую же мысль выразил 14 ноября военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что именно нехватка боеприпасов вынуждает Киев перераспределять силы.

Ранее, 12 ноября, газета The Wall Street Journal написала, что военнослужащие ВСУ жалуются на то, что есть существенная нехватка боеприпасов и живой силы. В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, также указывает газета.

В то же время военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что заявлениями о нехватке боеприпасов Киев пытается вернуть к стране внимание коллективного Запада после обострения палестино-израильского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.