Al Jazeera сообщил об атаке ЦАХАЛ на города западного побережья реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города и населенные пункты, располагающиеся на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera в ночь на субботу, 2 декабря.

«Израильские оккупационные силы штурмовали пригороды городов Дженин, Калькилья и Хеврон, а также деревни Бейта к югу от Наблуса и Бадия к западу от Сальфита на западном берегу», — рассказал корреспондент телеканала.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen сообщил, что к югу от сектора Газа также ведутся обстрелы. Под огонь попало побережье в районе Хан-Юниса и Рафаха.

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.