Путин присвоил звание «гвардейский» фрегату «Адмирал Макаров»

Президент России Владимир Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное звание «гвардейский». Указ от 1 декабря 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: гвардейский фрегат «Адмирал Макаров», — сказано в документе.

«Адмирал Макаров» — фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) РФ с конца 2017 года. Назван в честь вице-адмирала российского императорского флота Степана Макарова.

Ранее, в мае, стало известно, что ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать новым флагманом российского ЧФ после гибели крейсера «Москва».