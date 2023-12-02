«Известия» узнали о двух погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе

В массовом ДТП на 34-м км Киевского шоссе в Москве погибли два человека и один пострадал. В аварию попали пять автомобилей: два эвакуатора, машина ДПС, фура и легковушка, сообщает 2 декабря корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

По данным департамента транспорта столицы, движение в сторону области по трассе осуществляется по левой полосе.

Массовое ДТП произошло этой ночью. На Киевском шоссе, по словам очевидцев, загорелись эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины.

Кроме того, на месте ДТП находилась фура — был риск распространения огня на нее. Вскоре пожар потушили.

«Возгорание транспортных средств на данный момент удалось ликвидировать», ― рассказал собеседник «Известий».

На месте инцидента работают экстренные службы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

За день до этого в Республике Северная Осетия — Алания произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем. Погибли четыре человека, двое из них ― дети. Инцидент произошел около 19:00 на 63-м км трассы Моздок – Чермен – Владикавказ.