Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и гололедицу 2 декабря

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до –7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 2 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов. Ночью ожидается до –10.

В Московской области прогнозируют –9…–4 градуса, ночью температура может упасть до –13.

Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Ранее, 1 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 2 и 3 декабря, москвичей ждет погода с температурой до –8 градусов. При этом в воскресенье прогнозируется снегопад с метелью и ветром до 15 м/с.

Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады, за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или треть от месячной нормы. По словам синоптика, это объясняется тем, что днем столицу накроет южный циклон.

Кроме того, москвичей предупредили о том, что в середине следующей недели ожидаются морозы до –23 градусов. Так, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до –20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до –23 градусов.