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Ученые выявили способность клубники укреплять когнитивные функции

Американские медики нашли связь улучшения работы мозга с употреблением клубники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Употребление в пищу клубники может улучшить когнитивные способности человека, а также помочь в борьбе с симптомами депрессии. Об этом сказано в исследовании, проведенном на кафедре психиатрии и поведенческой нейронауки в университете Цинциннати в штате Огайо, США, и опубликованном в воскресенье на сайте MPDP.

«Распространенность инсулинорезистентности — важного фактора риска развития деменции в пожилом возрасте, также увеличивается в среднем возрасте. Было показано, что потребление ягод, включая клубнику, влияет на обмен веществ, а также на когнитивные функции, что указывает на потенциальную возможность снижения риска развития деменции», — сообщили ученые.

Эксперимент занял 12 недель. Исследователи разделили испытуемых среднего возраста на две группы. Первой полагалось каждый день употреблять специальный растворимый в воде порошок из плодов клубники. Результаты показали, что у участников из первой группы повысились когнитивные способности по сравнению с контрольной группой. У них улучшилась память и исполнительные способности.

Кроме того, испытуемым предложили пройти тест Бека, который используется для выявления депрессивных симптомов. У первой группы тест выявил более позитивный настрой.

Ученые предполагают, что за счет высокого содержания в клубнике антоцианов — растительных водорастворимых пигментов, придающих цвет плодам этого растения, — снижается риск развития деменции. Однако исследователи подчеркнули, что вопрос пользы употребления клубники и влияния антоцианов на здоровье человека нуждается в дополнительных исследованиях.

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17 июня врач-терапевт и врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала «Известиям» о пользе клубники. Так, по ее словам, за счет высокого содержания клетчатки клубника улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в 100 г клубники есть половина суточной нормы витамина С. Также, по ее словам, эта ягода отличается низкой калорийностью, поэтому она подходит тем, кто придерживается диеты для похудения.

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