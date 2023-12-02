МО: увеличение численности ВС реализуется за счет желающих служить по контракту
Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России будет увеличена почти на 170 тыс. человек. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован в пятницу, 1 декабря, на сайте Кремля.
В указе отмечено: штатная численность ВС РФ составит 2 209 130 единиц. При этом в их число должно входить более 1,3 млн военнослужащих. Кроме того, в документе сказано, что Правительство РФ должно выделить Министерству обороны РФ бюджетные ассигнования из федерального бюджета, которые потребуются на реализацию такого расширения численности российской армии.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Как пояснили в Минобороны, увеличение численности военнослужащих ВС РФ будет реализовано поэтапно за счет граждан, желающих пройти военную службу по контракту, сказано в Telegram-канале ведомства. Увеличение штатной численности вызвано ростом угроз, в числе которых продолжающееся расширение НАТО, пояснили там.
В январе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в период с 2023 по 2026 год осуществятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 млн человек. В связи с этим вырастет число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов, будет организована их подготовка для обеспечения практических действий войск.
25 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что повысить численность Вооруженных сил страны планируется в 2024 году. По его словам, для этого также будут сформированы еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.
В 2023 году штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ по указу главы государства была увеличена до 1,15 млн человек. В прошлый раз численность ВС РФ была увеличена в 2018 году. До сих пор в рядах войск на постоянной службе находились 1,013 млн бойцов.