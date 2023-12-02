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МО: увеличение численности ВС реализуется за счет желающих служить по контракту

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Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России будет увеличена почти на 170 тыс. человек. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован в пятницу, 1 декабря, на сайте Кремля.

В указе отмечено: штатная численность ВС РФ составит 2 209 130 единиц. При этом в их число должно входить более 1,3 млн военнослужащих. Кроме того, в документе сказано, что Правительство РФ должно выделить Министерству обороны РФ бюджетные ассигнования из федерального бюджета, которые потребуются на реализацию такого расширения численности российской армии.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Как пояснили в Минобороны, увеличение численности военнослужащих ВС РФ будет реализовано поэтапно за счет граждан, желающих пройти военную службу по контракту, сказано в Telegram-канале ведомства. Увеличение штатной численности вызвано ростом угроз, в числе которых продолжающееся расширение НАТО, пояснили там.

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В январе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в период с 2023 по 2026 год осуществятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 млн человек. В связи с этим вырастет число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов, будет организована их подготовка для обеспечения практических действий войск.

25 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что повысить численность Вооруженных сил страны планируется в 2024 году. По его словам, для этого также будут сформированы еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.

В 2023 году штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ по указу главы государства была увеличена до 1,15 млн человек. В прошлый раз численность ВС РФ была увеличена в 2018 году. До сих пор в рядах войск на постоянной службе находились 1,013 млн бойцов.

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