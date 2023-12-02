В МИД КНР заявили о возвращении из Великобритании двух гигантских панд

Переданные Китаем Великобритании в 2011 году две гигантские панды вернутся на родину в декабре. Об этом на брифинге в пятницу, 1 декабря, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в КНР после того, как в декабре истечет срок действия договора», — приводит его слова официальный сайт министерства.

Вэньбинь отметил, за последние 12 лет, с тех пор, как Китай и Соединенное Королевство заключили сотрудничество в области исследований по сохранению больших панд, странам удалось достичь положительных результатов в отношении защиты и управления этого вида.

Кроме того, уточнил спикер, Китай будет придерживаться планов по укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия.

В начале ноября сообщалось, что большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь с их детенышем Сяо Цицзи прибыли из США в международный аэропорт города Чэнду, который расположен на юго-западе китайской провинции Сычуань.

В США Мэй Сян и Тянь Тянь прибыли 23 года назад. Комментируя возвращение в КНР животных из вашингтонского зоопарка, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что Пекин готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном по защите больших панд.

В апреле Китай забрал большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) на родину в Шанхай. Я Я родилась в 2000 году в Пекинском зоопарке. В 2003 году она прибыла в американский зоопарк в Мемфисе на 10 лет в качестве посланника дружбы. В 2013-м соглашение было продлено на такой же срок.