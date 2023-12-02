Солист Большого театра Азизов прокомментировал назначение Гергиева

Оперный певец, солист Большого театра Эльчин Азизов, который знаком с Валерием Гергиевым около 10 лет, признался, что маэстро — мастер и Большой театр в надежных руках. Так он прокомментировал «Известиям» назначение Георгиева на должность гендиректора Большого театра 1 декабря.

«Гергиев — человек с неиссякаемой энергией, желающий творить, созидать 24, а то и больше часов в сутки», — рассказал Азизов.

По словам артиста, новый гендиректор Большого театра — человек ответственный и готовый посвятить себя делу. Азизов поделился, что Георгиев сразу предупредил всех: работы будет много. Однако он пообещал, что будет беречь своих сотрудников.

«Быть знакомым с ним, работать — это большая честь. Но однозначно можно сказать одно, что театр в надежных руках. Маэстро — мастер, который своей уникальной творческой деятельностью показывает и доказывает уровень мастерства. Поэтому я уверен, что всё будет замечательно», — резюмировал Азизов.

Гергиев был назначен на должность гендиректора Большого театра в Москве 1 декабря постановлением правительства РФ. Маэстро назвал огромной ответственностью этот пост и выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.

«Известия» еще 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что он возглавит московский театр. Отмечалось, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который управлял театром в столице с 2013 года. Также 1 декабря стало известно, что Урин покинул этот пост.

По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года.

Кроме того, 1 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Большой и Мариинский театры не будут объединяться, они продолжат работать самостоятельно.