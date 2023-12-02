Глава СКР потребовал доложить о проверке по факту отравления зрителей на концерте Кишлака

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки в связи с отравлением посетителей концерта рэпера Кишлака, который состоялся в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства в пятницу, 1 декабря.

Выполнить поручение назначено исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по столичному региону Виталию Саксину.

Также сообщается, что контролировать исполнение требования будет центральный аппарат ведомства.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту отравления посетителей концерта Кишлака, на котором присутствовало 7 тыс. человек. Из сообщения в Telegram-канале следует, что пострадали более десяти человек, в том числе несовершеннолетние. Причина интоксикации устанавливается.

За день до этого как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 25 лет отравились спиртным во время многотысячного концерта рэпера Кишлака в Москве. Девушки, присутствовавшие на концерте, рассказали «Известиям», что алкоголь и сигареты могли стать причиной произошедшего.

Кроме того, отметили собеседницы, в концертном зале была давка, и охранникам пришлось поднимать одного из зрителей и выносить из помещения.