Движение по «салатовой» ветке метро вошло в график после приостановки

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве было временно приостановлено вечером 1 декабря из-за падения человека на пути. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс).

«На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сказано в сообщении.

Подробностей о произошедшем не приводилось. Однако очевидцы с одной из станций поделились видео в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», сообщив, что на пути упал нетрезвый мужчина.

Информация о приостановке работы линии поступила в 22:38. В 23:01 Дептранс сообщил, что движение по ветке полностью восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее, 28 ноября, сообщалось о сбое в работе МЦД-4. По информации пресс-служба Московской железной дороги, из-за остановки состава задержалось несколько поездов. На станциях скопились толпы пассажиров.