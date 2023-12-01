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WSJ сообщила о поставках США противобункерных бомб большой мощности Израилю

WSJ: США поставили Израилю 15 тыс. авиабомб с начала конфликта
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Фото: commons.wikimedia.org
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США с 7 октября поставили Израилю противобункерные бомбы большой мощности, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов и авиабомб. Об этом 1 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США предоставили Израилю... противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы», — сказал один из осведомителей.

По данным источников издания, после атаки ХАМАС 7 октября было поставлено примерно 15 тыс. авиабомб, в числе которых около 100 противобункерных BLU-109, и 57 тыс. артиллерийских снарядов.

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Ранее, 26 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что страна может ограничить поставки оружия Израилю. До этого, 21 ноября, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сказал, что Вашингтон продолжит оказание военной помощи Тель-Авиву, несмотря на призыв исламских стран о прекращении поставок оружия.

До этого, 15 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона сообщило, что США продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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